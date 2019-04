L'ACFA veut connaître votre avis sur les services en français

Première halte de cette tournée : Bonnyville.

« Ce qu’on veut faire essentiellement ici, c’est faire une tournée dans les régions pour voir comment les gens voient [la manière dont] les services devraient se développer dans leur région », explique Marc Arnal.

En tant que président de l’ACFA, il a voulu se déplacer lui-même aux quatre coins de la province pour rencontrer en personne les francophones dont il est responsable de porter la parole.

Marc Arnal, président de l'ACFA. Photo : Radio-Canada

« On a eu l'occasion au congrès de l'an dernier de rencontrer beaucoup de gens de beaucoup de régions, mais ce n'est pas la même chose d'aller chez eux et de s'asseoir et de voir comment ça se passe au quotidien », ajoute-t-il.

L'ACFA veut consulter les francophones et les francophiles de la province sur les enjeux qui leur tiennent à coeur, dans un contexte où les réalités linguistiques sont amenées à évoluer.

L'ACFA veut aussi présenter un dossier solide pour défendre la Politique en matière de francophonie de l'Alberta devant le futur gouvernement. « Et de pouvoir leur dire qu'on n'a pas inventé ces choses-là à Edmonton, que c'est le fruit d'un processus de consultation au niveau de l'ensemble de la province dans toutes les régions », précise-t-il. « Je pense que c'est important en termes de crédibilité de la démarche qu'on va leur suggérer. »

L’Association canadienne-française de l'Alberta espère compléter cette tournée à la fin du mois d’avril.