Bilan de saison des Olympiques de Gatineau : entre constats et promesses

Les jeunes ont été à l’honneur pendant la saison 2018-2019 du club junior. Leur développement rend les dirigeants de l’équipe fiers des progrès constatés dans le jeu et la détermination de leurs protégés.

On a eu plusieurs hauts et bas. On a eu de la difficulté à faire des parties une à la suite de l’autre en raison de l’âge de notre équipe, mais en même temps, les gars n’ont jamais baissé les bras , a expliqué Éric Landry, l’entraîneur-chef de la formation.

N’empêche que l’équipe a terminé au 15e rang du classement général de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec et s’est départie de plusieurs de ses meilleurs joueurs avant la date limite des transactions, comme Jeffrey Durocher, Tristan Bérubé et Shawn Boudrias.

En retour, Gatineau a regarni sa banque de choix au repêchage, avec six sélections à venir dans le premier tour, au cours des deux prochaines années.

Alain Sear, le directeur des opérations hockey des Olympiques, y est allé d’une promesse en conférence de presse : Les ventes de feu sont terminées, la période de construction et le fun vont débuter .

L’homme de hockey a avoué du même coup avoir vécu difficilement la dernière année — la plus difficile selon lui depuis qu’il a joint le club, il y a 15 ans.

Plus jamais les Olympiques ne vont retourner aussi creux qu’on était, sans choix de repêchage. Ça n’arrivera pas tant que je serai ici. Alain Sear, directeur des opérations hockey des Olympiques de Gatineau

Il a promis de greffer un maximum de talents à la formation pour permettre aux entraîneurs de développer une équipe gagnante à moyen et long terme.

Autre engagement du directeur des opérations hockey : les sélections de l’équipe au repêchage de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec seront désormais de meilleure qualité.

Malheureusement, on a été ultra pourris à repêcher des défenseurs. Ça va être corrigé, c’est une lacune qu’on a. Ce n’est pas de la faute à nos dépisteurs, c’est seulement un élément qui doit être corrigé pour de bon , a poursuivi Sear, qui veut se servir de ces futures recrues pour redonner les lettres de noblesse au hockey junior gatinois.

L’objectif avoué des Olympiques est de présenter une formation de qualité pour leurs débuts à leur nouveau domicile prévus à l’automne 2020.

Le président de l’équipe, Martin Lacasse, n’a pas voulu s'avancer, mardi, sur la certitude d’un déménagement dans les délais, préférant attendre une rencontre prochaine avec Vision Multisports Outaouais (VMSO) avant de donner plus de détails sur les célébrations attendues pour fermer le Centre Robert-Guertin.