Réchauffement climatique : miser sur le gaz naturel pour réduire les GES?

Au nord du Québec et de l'Ontario ainsi qu'en Colombie-Britannique, deux mégaprojets de gaz naturel liquéfié (LNG) sont en développement. L'industrie gazière soutient que ce type d'énergie est plus propre que d'autres et permet de réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre. À l'opposé, les environnementalistes et certaines communautés autochtones s'inquiètent des effets à long terme. Qu'en est-il réellement?