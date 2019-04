Le club de pêche privé de Rio Tinto vendu

C’est donc une page d’histoire qui se tourne. C’est aussi la fin d’une époque pour ce lieu mythique, sur lequel a longtemps plané le plus grand mystère.

Le club de pêche privé sur la rivière Sainte-Marguerite, à Sacré-Coeur, a été acquis par Alcan au début des années 30. Photo : Courtoisie

Rio Tinto tentait de vendre les actifs depuis quelques années. L’homme d’affaires de Québec, Denis Dupuis, a saisi cette opportunité inouïe de mettre la main sur un bijou.

J’ai sauté sur l’occasion. Je suis un petit peu nationaliste et très jaloux que les choses restent chez nous alors je voulais m'assurer, quand j'ai appris ça, que ce patrimoine- là ne tombe pas dans les mains de n'importe qui. Denis Dupuis, acheteur

L'existence de ce paradis de pêche au saumon niché entre le Saguenay et la Côte-Nord est relatée dans des ouvrages publiés par des auteurs américains. Le club a inspiré des artistes, a attiré l'élite, mais est toujours demeuré inaccessible au grand public.

Le nouveau propriétaire veut changer la donne. Dès ce printemps, il investira un demi-million de dollars pour rénover les bâtiments en conservant leur cachet.

L’objectif est de faire du club de pêche privé une pourvoirie.

À l’invitation des membres de la famille Price entre 1886 et 1936 ou à celle des hauts dirigeants d’Alcan entre 1937 et 2018, monarques et politiciens ont taquiné le poisson sur la Sainte-Marguerite et ont séjourné au camp.

La mairesse de Sacré-Coeur, Lise Boulianne, aimerait que les citoyens puissent profiter du site historique où se trouve la camp privé d'Alcan. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Les charmes de la rivière ont suscité l’intérêt du Prince de Galles à la fin du 19e siècle et certains disent même que George Bush père y a fait une courte halte.

Un lieu historique

Radio-Canada a appris à la mairesse de Sacré-Cœur, Lise Boulianne, que les actifs avaient été vendus. La transaction est notariée, mais les changements de propriétaire n’ont pas encore été inscrits dans les registres de la municipalité.

Le club était tellement fermé et c’était tellement un cercle privé que, pour nous, la différence ne sera pas tellement grande. Tout ce qu’on espère, c’est que le nouveau propriétaire aura peut-être un peu plus d’ouverture sur le milieu , note la première magistrate.

Il s’agit d’un endroit hautement symbolique assorti d’un caractère historique pour la municipalité de Sacré-Cœur.

Ce site-là, au départ, lorsqu’il a été acheté par la famille Price, on avait également acheté le site de Bardsville et le site de Bardsville a été acquis par la MRC du Fjord et il est classé site patrimonial. Ce sont des bâtiments à peu près identiques, construits au même moment. Ce serait peut-être intéressant que le club de pêche soit également classé patrimonial , dit la mairesse.

La valeur totale de l’immeuble, incluant le terrain et les bâtiments, totalise 420 000 $.

Denis Dupuis affirme qu’il a payé beaucoup plus cher pour les actifs, mais ne veut pas divulguer le montant de la transaction.

Son entreprise entend investir un demi-million sur deux ans pour rénover les chalets, tout en préservant leur cachet d’origine.

Rio Tinto confirme la transaction, mais n’a pas voulu commenter le dossier dans le détail. Sa porte-parole, Véronick Lalancette, a précisé que les actifs ont été cédés parce qu’ils ne cadrent plus avec la mission de l’entreprise.