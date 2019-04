Netflix, un géant qui devrait jouer avec les mêmes règles que les autres

François Choquette estime que le gouvernement fédéral n’a pas joué son rôle dans la négociation de l’investissement de 500 millions de dollars de Netflix pour soutenir la production audiovisuelle canadienne.

« Dans l'investissement de 500 millions, il n’y a aucune garantie qu’ils vont faire de la production francophone », regrette-t-il.

Il songe à entreprendre des démarches judiciaires pour forcer Patrimoine canadien respecter « la Loi sur les langues officielles et s’assurer d’avoir au moins 22 % de production francophone de la part de Netflix et une clause pour les communautés en situation minoritaire ».

Selon la directrice générale de OnScreen Manitoba, Nicole Matiation, Netflix reste intéressée par la production canadienne, y compris francophone. Elle affirme que le géant américain est friand de productions dans les autres langues pour convenir à d’autres publics.

« Ils sont à la recherche de nouveautés qui vont plaire à leur public. Le Canada est un joueur dans l’industrie internationale », assure-t-elle.

Elle estime que le problème se situe davantage dans la façon dont l’industrie audiovisuelle doit apprendre à interagir avec un acteur qui n’est pas soumis aux mêmes exigences que les diffuseurs locaux.

« On a un double système avec la télévision qui doit suivre les règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et Netflix qui ne sont pas régulés de la même façon », reconnaît-elle.

Nicole Matiation ne s'inquiète pas de la volonté de Netflix à participer à la production locale. « Les producteurs au Manitoba ont de plus en plus de contact avec Netflix. Et [l’entreprise] a aussi ses propres créations qu’[elle] voudrait produire au Canada ».

Pour François Choquette, s’en remettre à la bonne volonté de Netflix pour participer à la production canadienne selon ses propres objectifs est dangereux.

« On ne peut pas laisser un géant du web décider de ce qu’on va produire au pays et de la manière dont on va promouvoir notre culture et notre identité canadienne qui repose sur nos deux langues officielles. C’est la responsabilité du gouvernement et de Patrimoine canadien », affirme-t-il.

Il estime que, malgré l’importance de Netflix sur le marché de la production et de la diffusion audiovisuelle, le Canada a tout de même des leviers de négociation.

« En Europe ils ont commencé à prendre des mesures fiscales contre les géants du web et nous on leur fait des cadeaux de millions de dollars en ne les taxant pas. On a un pouvoir de négociation », affirme-t-il.

Il espère que ses démarches permettent aux futurs géants du web de ne pas avoir accès aux mêmes « passe-droits ».

L'entente du fédéral avec Netflix prévoit une enveloppe de 25 millions de dollars consacrée au contenu en français. Il est également précisé que « Netflix continuera à travailler avec des producteurs, maisons de production, télédiffuseurs, créateurs et autres partenaires canadiens pour produire un contenu original canadien, tant en français qu’en anglais ».