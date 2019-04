Cinq nouvelles classes de maternelle 4 ans dès l'automne en Haute-Côte-Nord

La Commission scolaire a appris la semaine dernière que le gouvernement provincial accepterait de financer l'embauche des enseignants et techniciens nécessaires.

Les cinq classes seraient situées dans les municipalités de Longue-Rive, Portneuf-sur-mer, Pointe-aux-Outardes, Forestville et Baie-Comeau.

Le directeur général, Alain Ouellet, note que l'ouverture de classes de maternelle à temps plein permettront d'atteindre le ratio de six élèves et d'obtenir le financement d'un enseignant et d'un technicien à demi-temps pour l'aide à la classe.

Des écoliers en classe Photo : Radio-Canada

Nous, en étant stratégiques, en regardant pour le partir dans certains petits milieux où on a au moins la masse critique de six élèves, on consolide le service dans nos écoles de village, puis on améliore la prestation de service , explique Alain Ouellet.

Éviter les tensions avec les CPE

Par ailleurs, l'administration reconnaît que ces nouvelles classes de maternelle 4 ans pourraient créer des tensions avec les centres de la petite enfance.



La Commission scolaire veut éviter d'ajouter de nouvelles classes là où il pourrait y avoir des tensions avec les CPE. Pour le moment, on n'a pas ciblé ces écoles-là , reconnaît Alain Ouellet.

Selon lui, il faut développer un modèle hybride pour trouver un compromis, afin de ne pas mettre en péril les centres de la petite enfance.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a été mis au fait de la problématique la semaine dernière.

Avec les informations d'Olivier Roy-Martin