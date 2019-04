Des députés fédéraux débarquent à Winnipeg pour comprendre ses problèmes de drogue

Ils ont pu y rencontrer Mario Chaput.

À 51 ans, cet enseignant retraité a consommé de la méthamphétamine durant cinq ans. Ses tentatives de sevrage ont duré sept mois avant de réussir à s'en sortir.

« Les professionnels venaient me voir, c’était des infirmières, des médecins, ils me demandaient : "qu’est-ce que tu veux que je fasse?" Moi, je n'ai aucune idée. Je suis dans le problème, je suis dans mon bout, j’ai fini, je ne peux plus rien faire, je regardais aucun courriel, je ne faisais rien. Puis ils me demandaient ce que moi je veux. J’ai aucune idée, qu’est-ce que je veux, je veux juste de l’aide », lance-t-il.

C'est seulement depuis octobre qu'il ne consomme plus. Et au courant de cette période, il a fait d'importants progrès, qu'il attribue à Morberg House, un foyer de 12 lits situé à Saint-Boniface.

Le refuge Morberg House dans le quartier Saint-Boniface à Winnipeg offre une douzaine de lits aux hommes aux prises avec des problèmes de dépendance, d'itinérance et de santé mentale. Photo : Radio-Canada / Daniel Gagné

Le succès de cette maison de transition a amené sept membres du Comité fédéral permanent de la santé à se mêler aux anciens toxicomanes dans ses couloirs étroits. Robert-Falcon Ouellette, le député de Winnipeg-Centre, était parmi les visiteurs. Sa circonscription est durement touchée par des problèmes liés à la consommation de méthamphétamine.

« Tout le monde demande plus de lits à long terme avec la meth, ce n’est pas comme traiter l’alcoolisme avec 28 jours », affirme le député.

Services de santé mentale

Les députés ont aussi souligné l'importance d'offrir des programmes qui abordent à la fois la dépendance, l'itinérance et la santé mentale.

Doug Eyolfson, le député de Charleswood–St. James–Assiniboia–Headingley au Manitoba, est un urgentologue de formation. Il dit avoir constaté de près qu’il existait un lien entre la dépendance et la santé mentale. « Une énorme part des personnes dépendantes ont des problèmes de santé mentale non diagnostiqués ou mal traités, c’est le thème que j’ai vu tout au long de ma carrière en médecine. »

Mario Chaput est bien d’accord. Il se souvient des difficultés qu’il a eues lorsqu’il a développé une dépendance. « C’est presque impossible de voir un psychiatre [...] quand tu le vois, c’est peut-être pour une heure, pis tu vas jamais le revoir... il te parle durant une heure pis il t’écrit une prescription et bye », dit l’ancien toxicomane.

Marion Willis, fondatrice et directrice générale de Morberg House - St. Boniface Street Links Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

Marion Willis est la directrice de Morberg House et la fondatrice de l'organisme qui la gère, le Saint-Boniface Street Links. Elle affirme que dans l'immédiat, il faut un endroit sûr pour les personnes souffrant d'une psychose liée à la méthamphétamine.

Elle a en outre profité du passage des députés pour demander du financement, puisque pour le moment, Morberg House n'en obtient ni d'Ottawa ni de la province.

Après Winnipeg, le comité se rendra à Calgary et puis à Vancouver. Un rapport sur la consommation de drogue au Canada sera rédigé par la suite.

Des services adaptés aux personnes autochtones

Marcia Anderson, une médecin spécialiste en santé publique, et directrice de L'Institut Ongomiizwin de santé et de guérison autochtone de l'Université du Manitoba, dit qu'il faut chercher à résoudre les problèmes liés au colonialisme plutôt que de mener une « guerre contre la drogue ».

« De le définir comme une question de méthamphétamine ou d'opiacés, c’est comme si en nous attaquant à cette seule substance, nous réduirions les méfaits de la consommation. À l'heure actuelle, la drogue de choix à Winnipeg est la méthamphétamine, mais si ça diminue, quelque chose d'autre se présentera », dit-elle.

Selon elle, beaucoup de consommateurs de drogue sont autochtones et pour contrer leurs dépendances, il faut s'attaquer au racisme systémique qui afflige les communautés autochtones de Winnipeg.

Avec des informations de Patrick Foucault