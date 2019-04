Des carrossiers ruraux craignent la faillite à cause de nouvelles règles de la SGI

La Société d'assurances de la Saskatchewan (SGI) donne un an aux 260 ateliers débosselage de la province pour satisfaire ses nouvelles exigences en matière de formation et d'équipement, ou ils perdront leur accréditation de la SGI. De leur côté, les propriétaires de petites entreprises craignent de ne pas avoir les moyens pour procéder à ces changements.

« Dans un an, nous ne serons plus là », se plaint Barb Genert, propriétaire de Sunny's Auto Body, un atelier installé à Maple Creek depuis plus de 50 ans.

Le nouvel équipement exigé par la SGI comprend des outils et des logiciels utilisés pour travailler sur des véhicules plus récents.

Barb Genert estime que les mises à jour lui coûteraient plus de 100 000 dollars et que son entreprise ne peut se le permettre.

La plupart des ateliers tirent une grande partie de leurs revenus des réclamations faites à la SGI, soit environ 80 000 réclamations chaque année.

De son côté, Bob Boire, le propriétaire de Blaine Lake Auto Body depuis 40 ans, croit que la SGI ne veut plus faire de place aux petits ateliers de débosselage.

« Cela assèche encore plus les zones rurales », déplore-t-il.

Barb Genert et Bob Boire croient que les grands carrossiers urbains gagneraient des emplois et des clients au détriment des entreprises rurales.

Selon eux, les ateliers de Saskatoon et de Regina doivent réparer de plus en plus de ces nouveaux véhicules avec des systèmes informatisés, contrairement aux automobiles plus simples qui visitent les ateliers des petites villes.

Même s'ils avaient les moyens d'acheter les nouveaux outils, disent-ils, ils ne pourraient pas récupérer leur investissement.

Des changements nécessaires

Le directeur de l’Association des réparateurs automobiles de la Saskatchewan (SAAR), Tom Bissonnette, est d’avis que l'industrie évolue rapidement, et que ces changements sont nécessaires.

« Au lieu d'avoir [260] ateliers de carrosserie dans la province, nous en avons peut-être besoin de 30 à 40 % moins, selon la SGI. [Avec moins d'ateliers] ils auraient tous assez de travail pour pouvoir acheter ce matériel et réparer les voitures correctement », admet-il.

Il indique qu’un modèle de Chevrolet Cruze, par exemple, exige trois types de soudage spécialisés avec des rivets uniques. « Si vous le faisiez normalement, vous gâcheriez la voiture », explique Tom Bissonnette, lui-même ancien propriétaire de l’atelier de Saskatoon Parr Auto Body.

De son côté, le vice-président de la SGI, Ryan Smith, affirme que les véhicules sont de plus en plus complexes et des normes plus élevées sont aussi là pour assurer la sécurité des automobilistes.

« Nous avons besoin de ce niveau d'outillage et de formation pour effectuer les réparations », déclare-t-il.

Selon lui, le matériel de base à acquérir ne coûterait que 40 000 dollars.

Des responsables de la SGI organiseront des réunions d'information dans plusieurs communautés à partir du mois prochain pour expliquer les changements et dissiper les malentendus au sujet des nouvelles règles.