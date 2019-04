Détresse chez les infirmières : le nombre de griefs explose

Il y avait une centaine de griefs concernant les heures supplémentaires lorsque le Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec (FIQ) a été mis en place en 2017, croit Nathalie Perron. Elle affirme qu’il y a aujourd’hui 932 griefs en cours de traitement.

Elle rapporte que le nombre d’appels à l’aide est aussi à la hausse, ce qui inquiète le syndicat. On ne s’attend pas à recevoir une telle détresse dans nos bureaux syndicaux , dit-elle.

Malgré les compétences des employés recevant les appels à l’aide des infirmières, Nathalie Perron indique que le niveau de détresse les affecte aussi.

Ça déborde effectivement dans les bureaux syndicaux. C’est très difficile pour les gens qui doivent les recevoir et parfois passer une heure pour écouter les gens parce que c’est plus large qu’une question syndicale ou une question reilée à la convention collective.

Les autorités de la santé rappellent qu’elles travaillent à éliminer les heures supplémentaires obligatoires.

Pour y arriver, la direction a offert à des infirmiers et infirmières à temps partiel de bonifier leur poste. Le CIUSSS MCQ indique que 500 ont accepté sur les 1800.

On pense que ça va nous amener un peu de stabilité et éliminer graduellement les heures supplémentaires, mais c’est pour nous une priorité numéro un. On est très sensible à ce que les gens vivent.

Louis Brunelle, direction des ressources humaines, CIUSSS MCQ