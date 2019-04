De Québec à La Sarre pour aider les mamans à accoucher sécuritairement

Elle affirme que plusieurs infirmières chez Prénato ont travaillé dans les salles d'accouchement de plusieurs hôpitaux de la province. Elles sont donc déjà qualifiées pour travailler en obstétrique.

On a été particulièrement touchées par le fait que des parents se retrouvent à devoir donner naissance à plusieurs kilomètres de leur domicile et de leur famille. Notre objectif principal c'est vraiment de permettre aux futures mamans d'accoucher dans un milieu sécuritaire près de chez elles. C'est pour ça qu'on s'est portées volontaires.

Alexandra Brousseau et une collègue de travail prévoient combler 10 quarts de travail de 12 heures à La Sarre au cours du mois d'avril.

Elle croit qu'il est important que les gens de La Sarre puissent avoir le service en obstétrique.