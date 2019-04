Six propriétaires riverains supplémentaires approuvent le projet de la Grande Place

Ces six personnes ont signé l'entente. Pour aller de l’avant, les promoteurs doivent récolter les signatures des 97 propriétaires riverains qui ont un droit de servitude sur les stationnements en bordure du fleuve en vertu d'un accord conclu en 1963 avec la Ville de Rimouski.

Encore 24 heures pour les autres

Huit propriétaires riverains récalcitrants refusent toujours d’approuver le projet de revitalisation.

Lundi, le partenaire d'affaires de Groupe Sélection a accordé un sursis de 48 h aux propriétaires riverains pour approuver le projet.

Des discussions sont toujours en cours avec les derniers riverains concernés, indique la vice-présidente aux affaires publiques et communications corporatives du Groupe Sélection, Mylène Dupéré. On essaie de tout faire pour que ce projet se réalise, dit-elle. On sent que plusieurs personnes qui veulent que le projet se réalise. La loi nous indique que ça prend 100 % des signatures. On y est presque, on est rendu à 89 %. Toutes les étapes, tous les plans d’action qui peuvent être mis en place pour obtenir les signatures sont importants.

Si le projet obtient l’aval de tous les propriétaires riverains détenant un droit, l’immeuble actuel serait démoli cet été. Le chantier de reconstruction pourrait démarrer en septembre et s’étendre sur 18 mois.