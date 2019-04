Le Festival acadien de Caraquet va devoir éponger un déficit

Ils sont loin toutefois de paniquer, assure la directrice générale du festival, Geneviève Lanteigne.

On n'a pas encore tous les chiffres pour le moment, explique-t-elle. On vient juste de terminer notre année financière et il y a encore des trucs à entrer et compiler.

Geneviève Lanteigne, directrice générale du Festival acadien de Caraquet Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

La directrice générale indique que les chiffres seront dévoilés à l'assemblée générale annuelle de l'organisme, qui devrait se tenir en juin prochain, sinon au début juillet.

Elle assure que la situation financière ne va pas affecter la prochaine édition du festival. La préparation de la programmation est déjà bien avancée, laisse-t-elle savoir. Les détails pourraient même être dévoilés dès ce mois-ci.

L'année dernière, c'était vraiment une édition pour toute la nouvelle équipe qui a été mise en place, rappelle Geneviève Lanteigne. On a complété la programmation l'année dernière. On a beaucoup appris au niveau du fonctionnement. Cette année, ça va être la première fois qu'on va le faire avec la nouvelle équipe. Mais, on a vraiment de bonnes idées et je pense que ça va plaire à l'ensemble de la population ce qu'on aura à proposer pour cette année.

Le Festival acadien de Caraquet va se dérouler du 2 au 15 août.