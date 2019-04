Francos 2019 : une programmation toute en diversité musicale

On était partis l’année passée avec beaucoup de hip-hop, et on trouvait que c’était dans la logique de ce qu’on faisait depuis plusieurs années. Et cette année, on a remarqué une vraie diversité , a-t-il expliqué en entrevue avec Catherine Richer, de l’émission Le 15-18.

Il me semble que ça fait longtemps qu’on n’a pas fait un aussi grand écart que cette année. De Mario Pelchat à Groovy Aardvark, de Petula Clark au Québec Redneck Bluegrass Project, il me semble qu’on est pas pires là-dedans. Laurent Saulnier

Tout au long du festival, on retrouvera autant le vieux routier du country Paul Daraîche que la jeune Angèle, de retour aux Francos pour une deuxième année; le métal de Mass Hysteria comme la musique de Pierre Lapointe mise en lumière par l’Orchestre Métropolitain.

Un des spectacles qui lancera les Francos le 14 juin réunira Cœur de pirate et ses invités Loud, Milk & Bone, Safia Nolin et le Quatuor esca.

Les Francos ce n’est pas un festival qui se dédie à un style musical en particulier. Je pense que quand on regarde la programmation en salle des Francos, on est exactement là. Laurent Saulnier

Cette variété est toute réfléchie, a assuré M. Saulnier. Pour nous, ce qui est important, c’est de faire une espèce de Polaroïd de ce qui s’est passé au cours de la dernière année, et je pense qu’on a eu une dernière année assez éclectique côté francophonie , a-t-il ajouté. Et il croit avoir su trouver une programmation à la hauteur.

Des nouveautés au programme

Les Francos ont mis plusieurs artistes et spectacles au monde, et on récidive cette année avec une série de nouveautés.

Le spectacle Hommage à Charles Aznavour de Mario Pelchat verra le jour aux Francos, près de neuf mois après la mort de la légende de la chanson française. Diane Tell qui va aussi présenter plusieurs nouvelles chansons d’un album qui sera lancé à l’automne.

Il y a également une collaboration qui est dans l’air depuis quelques mois : Hubert Lenoir et le rappeur Yes Mccan composent ensemble de la musique. Le résultat de ce travail n’avait pas encore filtré, et voilà qu’on annonce dans le cadre des Francos l’événement spécial Den of Thieves, « un projet de Hubert Lenoir et Yes Mccan », présenté du 14 au 16 juin aux Foufounes Électriques.

Les Louanges sera en spectacle pour la première fois à Montréal le 18 juin au Club Soda. Même chose pour Guillaume Beauregard qui se produira le 19 juin à l’Astral et pour le Français Flavier Berger, qui sera en programme double avec Lydia Képinski le 19 juin au Club Soda. .

Il y a plein de choses qui sont nouvelles, mais il y a plein de spectacles qui méritent d’être remis à l’affiche, a indiqué M. Saulnier. Petula Clark, elle est déjà passée à Montréal. [...] À son concert, il va aussi y avoir Louis-Jean Cormier et Antoine Gratton, qui sont les deux réalisateurs de son album. Il y a des petits extras.

Le retour du hip-hop

Si 2018 était l’année du hip-hop et du rap aux Francos, 2019 n’est pas en reste. Un spectacle au MTelus le 15 juin rassemblera sur scène le collectif 5sang14, avec Lost, MB, White-B, Random et Gaza, en plus des invités spéciaux Souldia et Ryan.

Bien sûr que le hip-hop est encore bien présent chez nous aussi! On fait Souldia, on fait Josman, et attendez de voir ce qu’on vous réserve pour l’extérieur! Laurent Saulnier

La programmation extérieure sera dévoilée le 23 mai, et l'on promet « plein de belles surprises ».