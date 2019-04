Une école de Thunder Bay reçoit des menaces à répétition

Selon le Service de police de Thunder Bay (SPTB), l'école secondaire publique anglophone Hammarskjold, dans le nord de Thunder Bay, a reçu plusieurs menaces anonymes dans les dernières semaines. Certaines de ces menaces portaient sur des fusillades qui auraient été planifiées et la présence d'explosifs.

Mardi après-midi, à la suite de la cinquième fermeture de cette école en un peu plus d’un mois, la police a partagé un peu plus de détails, sans préciser comment les menaces étaient envoyées, pour obtenir de l'aide du public pour faire progresser son enquête.

Le SPTBService de police de Thunder Bay affirme qu'il est difficile de savoir d'où les menaces proviennent, parce qu'elles sont anonymes.

Le conseil scolaire public Lakehead a dû fermer l’école Hammarskjold trois fois uniquement dans la dernière semaine, soit les 27 et 29 mars ainsi que le 2 avril.

L’école avait aussi été en confinement pour une demi-journée le 13 février.

Dans tous les cas, aucune preuve reliée aux menaces n’a été trouvée dans l’école ou autour.

Les menaces qui pèsent sur les élèves et le personnel de nos écoles sont prises très au sérieux et nécessitent une réponse élaborée de la part de la police , indique le SPTBService de police de Thunder Bay dans un communiqué. Ces événements requièrent beaucoup de ressources.

Le conseil scolaire offre une récompense de 5000 $ pour de l'information pouvant mener à une ou des arrestations.

Lors de la première fermeture, le 22 février, toutes les autres écoles de Thunder Bay avaient été placées en mode sécuriser et attendre pendant quelques heures.

Cette mesure a été limitée à quelques écoles pour les fois suivantes.

Un stress pour les parents et les élèves

Les plus récentes fermetures n’ont pas eu d’effet sur les deux écoles francophones de la ville, indique Carol-Ann Van Rassel, la directrice du service des communications du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (CSDCAB).

On suit les consignes de la police, et ils ne nous ont pas demandé de fermer nos écoles ou de les placer en confinement, car rien ne laisse croire qu’elles pourraient être visées. Carol-Ann Van Rassel, directrice du service des communications du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

L'École secondaire catholique de La Vérendrye est située à environ 2 km de l'école Hammarskjold. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Elle ajoute que les décisions sont prises en concertation avec les deux autres conseils scolaires.

Mme Van Rassel affirme que le CSDCABConseil scolaire de district catholique des Aurores boréales reçoit plusieurs questions de parents qui veulent savoir pourquoi les écoles sont en confinement ou non.

La situation est stressante [pour nous], mais pas autant que pour Hammarskjold. Carol-Ann Van Rassel, directrice des communications du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Une élève de 12e année de l’école Hammarskjold a partagé sa frustration lors d'une entrevue avec CBC.

Je veux juste aller à l’école, et avoir une 12e année normale , a confié Katie Kawahara. Nous essayons d’organiser des activités du conseil des élèves, de préparer des présentations, de suivre les leçons et d’obtenir notre diplôme.

Elle ajoute qu’à ce moment de l’année, les cours deviennent de plus en plus importants et elle croit que la majorité des élèves sont exaspérés par les fermetures répétées.