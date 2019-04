Accueil mitigé pour les consultations sur l’aide aux enfants autistes

Monique Lavoie est mère d’un garçon de 8 ans vivant avec un trouble du spectre de l’autisme. Même si elle voit un peu de bon dans le fait de consulter la population, elle croit que le programme proposé par les progressistes-conservateurs ne saura pas répondre aux besoins réels des parents.

Je pense que ce programme [s’appuie] sur des décisions qui ont été faites très rapidement et ça va avoir un impact majeur sur une population très vulnérable , indique-t-elle, en soulignant le manque d’une stratégie à long terme.

On peut espérer que le système va s’améliorer et que ça va réellement être par besoin, mais pour l’instant, on n’a pas eu assez d’information pour savoir comment tout ça va fonctionner , s’interroge quant à elle Élise Lanthier-Brun, dont le fils âgé de 3 ans vit aussi avec un trouble du spectre de l’autisme.

Des fonds qui ne répondent pas aux besoins

Même si le Programme ontarien des services en matière d’autisme atteint désormais 331 millions de dollars, la façon dont les sommes seront distribuées est vivement critiquée.

En vertu de la proposition du gouvernement provincial, toutes les familles avec un enfant autiste de 6 ans et moins recevront 20 000 $ par année. Lorsque l’enfant aura 7 ans, cette somme n’atteindra que 5000 $.

Si tu prends ton 20 000 $ et que tu le divises en 52 semaines, c’est 385 $ par semaine. À 150, 200 ou même 250 $ de l’heure pour un spécialiste, tu as peut-être 20 minutes par jour , fait remarquer Mme Lavoie.

Par ailleurs, le mystère entourant la façon dont seront distribuées ces sommes est aussi une source d’inquiétudes pour plusieurs familles, particulièrement celles qui sont moins nanties, selon Mme Lanthier-Brun.

Ça va être un gros problème pour les familles qui déjà n’ont pas les moyens pour aider leurs enfants. Elles n’auront pas les moyens nécessaires pour se faire rembourser , affirme-t-elle, en mentionnant le fait que le gouvernement pourrait demander aux familles de faire des requêtes de remboursement plutôt que de leur verser l’argent.

Avec les informations de Gilles Taillon