Manque de médecins : le Centre médical de Beauport lance un ultime S.O.S.

La survie du Centre médical de Beauport ne tient plus qu'à un fil, selon son responsable et un groupe de patients. « À bout de souffle », ils implorent la ministre de la Santé Danielle McCann d'ajouter un médecin de famille à leur clinique.

« Un seul autre docteur qui prend sa retraite, qui tombe malade ou qui change de place, à ce moment-là c’est sûr que le Groupe de médecine familiale (GMF) ne pourra pas exister comme il existe dans le moment », lance le Dr Nil Lefrançois.

Lui-même âgé de 72 ans, le responsable de la clinique estime que ses cinq collègues et lui pourront tenir la cadence encore un an, tout au plus. « Si on reste vraiment six », prévient-il.

Car bien que petite, l’équipe du Centre accueille environ 11 000 patients. Et le Dr Lefrançois parle plutôt d’une situation « équivalant à plus de 13 000 » patients, puisque bon nombre d’entre eux sont âgés et vulnérables.

Le Centre médical de Beauport est un GMF qui offre 68 heures de service par semaine, incluant du sans rendez-vous Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

La ministre de la Santé doit donc agir, et rapidement, en octroyant un nouveau médecin à sa clinique « par dérogation », c’est-à-dire en outrepassant la planification prévue par son ministère.

L’an dernier, l’ex-ministre Gaétan Barrette avait d’ailleurs utilisé son pouvoir pour octroyer un médecin au Centre médical de Beauport, qui peinait déjà à survivre.

Or, depuis l’arrivée de ce nouveau médecin, en décembre dernier, deux autres ont quitté : l’un a changé de clinique, l’autre a pris sa retraite.

On retombe exactement au même point. Le Dr Nil Lefrançois, responsable du Centre médical de Beauport

Mobilisation des patients

Plusieurs patients de la clinique ont récemment écrit à la ministre McCann pour lui demander d'intervenir.

La lettre rappelle que la clinique « manque cruellement de médecins », et ce, « depuis quatre ans ». L’un des instigateurs, Jacques Desmarais, craint lui aussi une fermeture de la clinique.

Je pense que c’est à prévoir dans peu de temps, si on ne réagit pas. Jacques Desmarais, patient du Centre médical de Beauport

Selon M. Desmarais, la ministre doit examiner la façon dont les nouveaux médecins sont attribués à l’intérieur de la région de la Capitale-Nationale. À son avis, il y a un « déséquilibre » qui joue en défaveur de Beauport.

Beauport désavantagé?

Pour 2019, il est prévu que la Capitale-Nationale accueille 10 « nouveaux médecins facturants », c’est-à-dire fraîchement sortis de l’école, ainsi que 25 médecins qui changent de région.

De ce nombre, Beauport accueillera un seul « nouveau médecin facturant » ainsi que deux autres en mobilité régionale.

Le Dr Nil Lefrançois prédit en fait que les médecins qui changent de région iront dans les plus grosses cliniques, où la tâche est divisée entre de nombreux collègues. « Et je les comprends », dit-il.

Quant au « nouveau médecin facturant », le Dr Lefrançois est convaincu qu’il est « accordé d’avance » à l’Institut universitaire de santé mentale.

La grande séduction

Le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale rejette cette idée.

Le directeur des services professionnels, François Aumond, reconnaît néanmoins qu’il « souhaite fortement » que le nouveau médecin facturant aille à l’Institut universitaire de santé mentale. Il ne serait toutefois tenu d’y être que 12 heures par semaine.

« Pour le reste de sa pratique, il pourra faire ce qu’il veut dans le sous-territoire de Beauport. Le Dr Lefrançois peut tout à fait recruter ce médecin-là. Il n’y a rien qui est attaché, à ma connaissance », indique M. Aumond.

François Aumond, directeur des services professionnels au CIUSSS de la Capitale-Nationale Photo : Radio-Canada

Le Centre médical de Beauport doit donc faire comme les autres s’il veut inciter les nouveaux médecins à rejoindre son équipe : « faire de la promotion » et « rendre le travail attrayant », résume M. Aumond.

« On sait que les jeunes médecins recherchent des équipes dynamiques, des gens qui travaillent en équipe, avec des installations modernes », dit-il.