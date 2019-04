Les plaintes au Commissariat aux langues officielles atteignent un nombre record

C'est du jamais vu! a lancé M. Théberge, qui s'est exprimé devant les membres du Comité permanent des langues officielles, mardi. Cette année, on a eu une augmentation de 21 %.

Les Canadiens sont de plus en plus conscients de leurs droits et ils sont de plus en plus prêts à affirmer leurs droits.

Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles