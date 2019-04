Pas d'argent du fédéral pour le Théâtre autochtone du CNA

Le gouvernement nous a carrément laissés tomber , décrète le directeur artistique du Théâtre autochtone, Kevin Loring, sans cacher son inquiétude pour la suite des choses.

Ce devait être une première historique, cet automne : le début d'une programmation pour le projet phare du 50e anniversaire du CNACentre national des Arts , soit un Théâtre autochtone aux ambitions nationales.

Toute l'équipe du CNACentre national des Arts croyait que son financement relevait de l'évidence, puisque la création d'un outil permettant la diffusion des voix autochtones s'inscrit dans le droit-fil de la politique des libéraux en matière de réconciliation avec les premiers peuples.

Or, la demande de financement annuel de 3,5 millions de dollars faite par le CNACentre national des Arts auprès de Patrimoine canadien est restée lettre morte lors du dépôt du plus récent budget fédéral. Le CNA a fait une passe précise aux libéraux, qui ont choisi de marquer dans leur propre filet , illustre M. Loring.

S'avouant très déçu , le directeur artistique du Théâtre autochtone affirme néanmoins que la première saison pourra aller de l'avant. Mais sans soutien financier récurrent, son équipe ne pourra pas donner vie à sa vision de faire rayonner les voix des Premières Nations à Ottawa et un peu partout au pays, et ainsi obtenir l'impact souhaité auprès des diverses communautés autochtones et du public allochtone.

Je n'ai aucune idée de quoi aura l'air ma deuxième saison. Ni même s'il y aura une deuxième saison. Kevin Loring, directeur artistique du Théâtre autochtone du CNA

Le CNA maintient son intention de présenter du théâtre autochtone sur ses différentes scènes. Les représentants officiels entendent également poursuivre leurs efforts de représentation auprès du gouvernement.

On reconnaît l'investissement qui a été fait [...] entre autres [...] pour la promotion, la revitalisation, la préservation des langues autochtones [...] mais c'est certain qu'on aurait espéré faire partie de cette enveloppe-là , reconnaît la directrice générale des communications et des affaires publiques du CNACentre national des arts , Annabelle Cloutier.

Voyant que ce n'est pas le cas, nous, on se tourne vers l'avant et on continue à parler au gouvernement fédéral, à nos collègues de Patrimoine canadien, pour voir quelles sont les solutions d'avenir , renchérit-elle.

Le CNACentre national des Arts évalue aussi ce qu'on peut faire à l'interne pour être créatifs et trouver les ressources nécessaires dans nos propres budgets , explique Mme Cloutier.

Cette dernière rappelle toutefois que les crédits parlementaires alloués à l'établissement par le fédéral plafonnent à 35 millions de dollars depuis 2004. Cette somme équivaut à la moitié du budget annuel de fonctionnement du CNACentre national des Arts . Les 35 autres millions de dollars proviennent notamment des revenus du stationnement et de la billetterie.

Le Théâtre autochtone entreprendra donc ses activités en puisant dans les quelque 2 millions de dollars recueillis par la Fondation du CNA auprès de donateurs privés depuis l'annonce de la création du département, en 2017.

À titre de comparaison, les enveloppes opérationnelles du Théâtre français et du Théâtre anglais s'élèvent respectivement à 2,2 millions de dollars et à 3,7 millions de dollars, à même le budget de 70 millions de dollars du CNACentre national des arts .

Une situation « inacceptable et incompréhensible »

Le dramaturge, comédien, metteur en scène et directeur artistique de Théâtre Ondinnok, Dave Jenniss, a fait partie du comité de sélection qui a mené à la nomination de Kevin Loring à la barre du Théâtre autochtone. Il dénonce une situation vraiment triste, vraiment inacceptable et incompréhensible .

C'est comme si on nous donnait un uppercut. Dave Jennis, directeur artistique de Théâtre Ondinnok

On a eu les genoux à terre longtemps. On s'est relevés, pendant le 150e, en nous faisant "accroire" que tout allait être beau et là, on vient de donner un autre coup et on a un autre genou qui vient de tomber au sol , enchaîne l'homme de théâtre autochtone.

La situation précaire dans laquelle se retrouve le Théâtre autochtone du CNACentre national des Arts fait craindre à M. Jenniss qu'un pan de sa vocation soit occulté.