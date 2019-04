Sainte-Anne-des-Monts ne renonce pas à rénover sa Maison de la culture

À l’ouverture des soumissions, à la fin mars, la Ville a eu la mauvaise surprise de constater que la réponse la moins élevée à son appel d’offres dépassait son budget de 1,5 million de dollars.

La Ville estime qu’elle n’a pas les moyens d’emprunter la somme supplémentaire. Les élus ne souhaitent pas non plus modifier l’aménagement de la future salle de spectacles pour en atténuer les coûts. On ne s’était payé aucun luxe, indique le maire, Simon Deschênes, c’était tissé très serré. Il y a des études qui ont été faites sur le nombre de sièges pour rentabiliser les spectacles, pour bonifier l’offre de services d’artistes qui doivent venir chez nous.

Il a donc été décidé de conserver les plans et devis tels quels et de solliciter à nouveau les gouvernements. On ne veut pas dénaturer notre projet. Retourner en appel d’offres maintenant, les prix seront les mêmes, peut-être même plus hauts , fait valoir Simon Deschênes.

La Ville se donne donc deux mois, soit avant l’échéance de la plus basse des propositions reçues, pour présenter une nouvelle demande de financement.

Le maire a d’ailleurs discuté du dossier lors de sa rencontre, la semaine dernière, avec le premier ministre, François Legault. Il a compris, raconte le maire, qu’il y avait urgence d’agir. Le plus bas soumissionnaire, sa proposition est valide pour 60 jours. Alors c’est vitesse grand V.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts estime que le dossier pourrait profiter du fait que c’est une année électorale pour le gouvernement fédéral.

Plan de la future Maison de la Culture de Sainte-Anne-des-Monts Photo : Ville de Sainte-Anne-des-Monts

Il faudra toutefois que Québec et Ottawa s’entendent et recommandent une hausse de la subvention. C’est le ministère de la Culture et des Communications qui est le maître d’œuvre, explique Simon Deschênes, c’est [lui] qui [a] recommandé au fédéral de contribuer au projet. Le fédéral attend donc de voir ce que Québec fait.

Une demande officielle de financement sera déposée au cours des prochains jours. La Ville y fera état des raisons qui justifient les dépassements de coûts.

Le projet était au départ évalué à un peu plus de 5 millions de dollars. Québec et Ottawa avaient accepté de verser 4,8 millions de dollars pour l’agrandissement de la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts. La Ville devait assumer la différence.

Le projet prévoit doubler la capacité de la salle de spectacle en plus d'inclure des loges pour les artistes. Une nouvelle salle d’exposition doit aussi être aménagée ainsi qu’un agora à la bibliothèque Blanche-Lamontagne.