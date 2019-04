Les sorties de Baldini : les activités à faire en Alberta du 4 au 7 avril

C'est le retour des sorties de Baldini et, cette semaine, je vous propose le concert printanier de la Chorale Saint-Jean, Miserere, deux pièces de théâtre présentées en tandem par le théâtre Citadel, le Cirque de la Nuit et du Shakespeare revisité.

Un texte de Lyssia Baldini

Edmonton

Chorale Saint-Jean

Célébrez l’arrivée du printemps avec le concert Miserere. Si vous n’avez pas encore vu la Chorale Saint-Jean en action et bien vous en serez éblouis!

Le concert, qui réunira 58 choristes, pianiste et violoniste, présentera, entre autres, la pièce Miserere de Gregorio Allegri, qui sera le chant principal du concert.

La pièce Miserere devait être présentée uniquement dans la chapelle du pape, et ce, sous peine d’excommunication! Photo : Courtoisie Chorale Saint-Jean

D’après une légende, le Vatican avait interdit que la pièce soit jouée ailleurs que dans sa chapelle, afin de préserver son authenticité et sa beauté.

Le concert a lieu le samedi 6 avril, à 20 h, à la cathédrale anglicane All Saints.

The Candidate et The Party

Puisque les élections approchent, pourquoi ne pas se mettre dans l’ambiance en allant voir les deux pièces de théâtre The Candidate et The Party, présentées par le théâtre Citadel.

Dans la pièce The Candidate, un politicien, qui est sur le point de remporter une victoire nationale, doit se démener pour éviter à tout prix un scandale.

La pièce The Candidate Photo : Ian Jackson, Epic Photography

La pièce The Party quant à elle, présente une soirée de campagne de financement politique où certains secrets et scandales seront révélés…

Présentées en tandem et de façon simultanée, les deux comédies frénétiques font faire la navette entre le théâtre Maclab et le Club du Citadel à leurs comédiens.

La pièce The Candidate Photo : Ian Jackson, Epic Photography

Les représentations ont lieu jusqu’au 21 avril, à 19 h 30, au théâtre Maclab et au Club du Citadel. Pour plus d’informations, visitez le site du théâtre Citadel.

Calgary

Le Cirque de la Nuit

Si vous n’avez pas eu la chance d’aller voir ce spectacle haut en couleur et en sensations fortes, le Cirque de la Nuit vous en mettra plein la vue!

Cette année c’est sous le thème d’Alice aux pays des merveilles que se feront les célébrations. Photo : Courtoisie Le Cirque de la Nuit

Cette performance théâtrale, accompagnée de formes d'art uniques en leur genre, d’acrobaties et de groupes musicaux, donne vie, le temps d’une soirée seulement, au monde spectaculaire du cirque nocturne.

Cette année c’est sous le thème d’Alice aux pays des merveilles que se dérouleront les célébrations. Le cirque vous invite d’ailleurs dans le terrier du lapin pour que vous vous retrouviez dans le monde fantastique de Wondrous!

Le Cirque de la Nuit lors de leur spectacle Muzique Photo : Courtoisie Le Cirque de la Nuit

Alice, ainsi que tous les personnages de l’histoire, se retrouveront à la célèbre fête de jardin de l'histoire. Alice tombera sous le charme du lapin blanc et le suivra dans ses incroyables aventures.

Le Cirque de la Nuit lors de son spectacle Vedradeasi en 2016. Photo : Courtoisie Le Cirque de la Nuit

Préparez-vous à oublier ce que vous croyez savoir et laissez votre esprit s’envoler dans un monde fantastique!

Le spectacle a lieu le samedi 6 avril seulement, à 21 h, au Théâtre Le Palace.

Hamlet : A Ghost Story

Redécouvrez la pièce la plus célèbre de Shakespeare, dans une version intitulée Hamlet : A Ghost Story. Cette production est présentée par le théâtre Vertigo et produite par The Shakespeare Company et Hit & Myth's Production.

L'acteur Ahad Raza Mir dans le rôle de Hamlet Photo : Citrus Photography

L'histoire raconte la quête du prince titulaire du Danemark pour venger le meurtre de son père, commis par son oncle Claudius.

Il s'agit d'une histoire de fantômes, de détective et de vengeance, le tout dans une intrigue classique.

La pièce Hamlet: A Ghost Story Photo : Citrus Photography

La troupe The Shakespeare Company, qui existe depuis 1995, à Calgary, s'est donné comme mandat de rendre accessible à tous, les pièces de Shakespeare, par le biais de performances novatrices.

La pièce Hamlet : A Ghost Story est présentée jusqu'au 13 avril, au théâtre Vertigo. Plusieurs heures de répérsentations sont offertes.

Voilà pour cette semaine, bonne sorties!