Importantes entraves routières dans l’échangeur Turcot à partir de jeudi soir

Ces entraves visent à permettre des travaux de démantèlement d’une section de l’ancienne autoroute 15 sud au-dessus de la nouvelle autoroute 20 et du corridor ferroviaire.

Il s’agit de travaux qui nécessiteront de protéger la nouvelle structure et la voie ferrée. C'est ce qui explique qu'il faille établir des entraves pendant trois jours, explique Martin Girard, porte-parole du ministère des Transports du Québec.

L’ancien échangeur est maintenant démantelé à 89 % et la structure n’est plus utilisée par les automobilistes. « Les gens circulent actuellement sur les nouvelles structures et sur des structures temporaires », indique Martin Girard.

Quant au nouvel échangeur, il est construit à 77 %.

Le budget et l'échéancier des travaux sont respectés, affirme Martin Girard, et le nouvel échangeur devrait être terminé à la fin 2020.

Dans l’échangeur Turcot

Certains accès seront fermés dans l’échangeur Turcot à compter de jeudi soir 23 h jusqu’à lundi 5 h.

Il s’agit de l’autoroute 20 en direction est et ouest, ainsi que de l’autoroute 15 en direction sud.

Dans l’échangeur Saint-Pierre

L’autoroute 20 en direction est sera également fermée de 23 h 59 vendredi soir à 5 h lundi matin entre la sortie 64 et l’entrée en provenance du boulevard Angrignon.

Mesures d’atténuation vendredi

Ces entraves entraîneront des conditions de circulation très difficile sur le réseau. Des mesures particulières seront prises pour faciliter l’utilisation du transport collectif dans la journée de vendredi.

Le transport sera gratuit sur les lignes de train exo1 Vaudreuil-Hudson et exo4 Candiac.

Six départs seront ajoutés sur la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson, avec arrêt uniquement aux gares Dorval, Vendôme et Lucien-L’Allier.

Les lignes d’autobus 111 (secteur Haut-Saint-Laurent) et 28 (secteur Sud-Ouest) seront redirigées vers le métro Angrignon (au lieu du terminus Mansfield) et des titres de transport gratuits pour le métro seront offerts aux usagers.