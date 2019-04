Pas de temps supplémentaire obligatoire pour les infirmières le 8 avril

Ce moyen de pression de la Fédération interprofessionnelle de la santé va toucher tous les établissements de santé de la région.

La présidente du syndicat au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Bouchard, assure que les services essentiels seront maintenus et que les patients ne subiront pas les contrecoups de leur moyen de pression.

C’est de mettre au travail l’employeur pour s’assurer d’éviter tout temps supplémentaire obligatoire pour la journée du 8 avril. Il pourrait même aller jusqu’à chercher un gestionnaire ou un personnel-cadre pour aller effectuer le travail que la professionnelle en soins ferait normalement en temps supplémentaire obligatoire , explique Julie Bouchard, présidente régionale de la FIQ

La direction du CIUSSS est présentement en discussion afin de mettre en place un plan d'action pour assurer l'ensemble des services.

On a été mis au courant il y a quelques heures des intentions de la FIQ pour le 8 avril. On est actuellement en train de déterminer quelles mesures à notre tour on va prendre dans l’optique de maintenir la qualité des soins et des services , souligne Romane Le Gallou, porte-parole au CIUSSS.

Selon les données régionales du CIUSSS, les infirmières ont travaillé plus de 4 700 000 heures au cours de 2017 et 2018.

Sur ce nombre, les travailleurs de la santé ont cumulé plus de 151 000 heures supplémentaires.

La ministre à l’écoute des infirmières

La ministre de la Santé du Québec, Danielle McCann, dit comprendre les revendications des infirmières.

Elle promet de continuer à travailler dans le but d'éliminer ces heures supplémentaires obligatoires.

Elle invite tous les établissements de santé de la province à se préparer dès maintenant à cette journée de mobilisation.