Des habitants de Zeballos défient un ordre d’évacuation

La plus petite municipalité de la Colombie-Britannique vit sous la menace d'éboulements depuis que la forêt a brûlé l'été dernier . Un ordre d'évacuation est en vigueur, mais des habitants ont décidé de l'ignorer et sont rentrés chez eux.

Une vingtaine de maisons sont visées par l’arrêté municipal de septembre dernier. Les autorités craignent que les arbres qui ont brûlé tombent sur les habitations ou que les rochers qui ne sont plus retenus par les racines déboulent dans le village de 107 habitants situé dans le nord de l’île de Vancouver.

Pourtant, Rose-Ann et Felix Michael sont rentrés chez eux en janvier. Elle est chef de la Première Nation des Ehattesaht et lui est bûcheron.

Nous savons qu’il y a un risque, mais nous n’avons pas le choix. Rose-Ann Michael, habitante de Zeballos

Quand le vent souffle fort, le couple retourne passer la nuit dans la caravane où ils ont vécu réfugiés pendant six mois, à l’autre bout du village.

L’unique hôtel de Zeballos, le Cedar Inn, vient de rouvrir. Il se trouve pourtant dans la zone à évacuer.

Dan O'Connor et Christina Lepore ont vu les étincelles atteindre la terrasse de leur hôtel, le Cedar Inn. Photo : Radio-Canada / Megan Thomas

Les propriétaires de l'hôtel, Christina Lepore et Dan O’Connor, assurent qu’ils ont consulté un juriste avant de prendre la décision de rouvrir et ne voient aucun risque immédiat.

On nous a dit qu’il y avait un danger imminent et je suis partie, mais c’était il y a six mois… Christina Lepore, hôtelière à Zeballos

Après avoir dû évacuer leurs clients en urgence l’été dernier, renvoyer le personnel et se réfugier chez des amis, Christina Lepore et Dan O’Connor espèrent maintenant reprendre leur entreprise d’hébergement et d’organisation de promenades en kayak et de randonnées. Ils constatent que les réservations affluent déjà.

La mairesse de Zeballos n’est pas rassurée pour autant.

Julie Colborne, la mairesse de Zeballos, affirme qu'elle a suivi les conseils des autorités provinciales quand elle a publié l'ordre d'évacuation. Photo : Radio-Canada / Megan Thomas

Ces gens sont comme une famille pour moi, avoue Julie Colborne. Bien sûr, j’ai un poids sur la conscience. Elle n’envisage toutefois pas de faire appliquer l’ordre d’évacuation.

Je ne vais pas les forcer à partir de chez eux. Julie Colborne, mairesse de Zeballos

Un autre sujet de préoccupation dans le village est la valeur des maisons. Rose-Ann Michael reconnaît qu’elle aurait préféré que son habitation parte en fumée, parce que la vie aurait été plus facile à rebâtir ensuite. Pour leur part, Christina Lepore et Dan O’Connor ne peuvent plus vendre, alors ils ont reporté leur départ à la retraite.

Avec les informations de Megan Thomas.