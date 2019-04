Trois chiens et deux chats retrouvés morts sur le bord de la route

Cinq animaux domestiques ont été retrouvés morts dans des bâches et des sacs poubelles sur le bord de la route à Memramcook lundi. La Société protectrice des animaux (SPA) du Nouveau-Brunswick pense qu'il s'agit d'un acte suspect.

Les carcasses ont été soumises à un examen médical par la SPA pour déterminer la cause de la mort. L’organisme soupçonne que les animaux aient été maltraités. Les trois chiens, tous des grands danois, et les deux chats étaient en mauvaise condition. Les chiens avaient notamment de très longues griffes mal entretenues. Aucun des animaux ne portait de collier ou de micropuce.

Nous avons des pistes et l’enquête se poursuit , est-il écrit dans une publication Facebook.

Les agents de la SPA et de la Gendarmerie royale du Canada ont reçu un appel lundi matin et se sont rendus sur la route Renaissance Extension à Memramcook, où les carcasses des chiens ont été retrouvées dans des bâches et celles des chats dans des sacs poubelles.

La SPA demande l’aide du public afin de retrouver les propriétaires de ces animaux :