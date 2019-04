Les superviseurs de stage pour les futures infirmières sont difficiles à trouver

Au moment où la profession d'infirmière vit une pénurie de main-d'oeuvre importante, les superviseurs de stage dans ce domaine sont difficiles à trouver en Abitibi-Témiscamingue. Le Centre de formation Harricana, qui forme des infirmières auxiliaires, affirme qu'il est de plus en plus difficile de trouver des professionnels.

Le Centre de formation Harricana doit faire preuve d'imagination pour pourvoir les postes de superviseur de stage. L'organisation fait même parfois appel à des retraités ou à des femmes en congé maternité.

La directrice adjointe du Pavillon de la santé au Centre de formation Harricana, Manon Périgny, assure tout de même que des solutions ont été trouvées et qu'aucun stage n'a été annulé.

Plus facile au Cégep

Au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, on assure être en mesure de trouver un stage dans la région à toutes les étudiantes.

Le directeur des études, Éric Aubin, affirme que les plus grands hôpitaux comme Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Amos sont priorisés.

Ces établissements offrent davantage de possibilités aux étudiantes.

Ce qu'on veut, c'est avoir des places de stage qui sont les plus utiles possible en termes de formation pour nos étudiantes, mails il y en a dans les plus petits milieux comme La Sarre aussi. On est en discussions avec le CISSS-AT aussi afin de les exposer davantage aux petits milieux, malgré le fait que c'est un milieu où il y a moins de mouvement , indique M. Aubin.