Péage au centre-ville : Montréal n’imitera pas New York

Alors que New York va prochainement instaurer un système de péage urbain dans le but de financer le réseau de transport en commun de la ville, Montréal ne compte pas imiter cette initiative. La mairesse Valérie Plante a écarté, pour le moment, cette option.

« On n’est pas là du tout », a indiqué Valérie Plante, au cours d’un point de presse.

La mairesse de Montréal n’a cependant pas tari d’éloges envers la Ville de New York, soulignant que l’administration de la mégapole américaine « est très courageuse et cohérente avec ses objectifs de faciliter la circulation dans le centre-ville et également de supporter financièrement son transport collectif ».

D’ici 2021, New York va mettre en place un péage pour les véhicules circulant dans un secteur allant du sud de Central Park jusqu’au bas de l’île de Manhattan. Il en coûtera plus de 10 dollars américains par jour pour les automobilistes souhaitant rouler dans cette partie actuellement complètement congestionnée.

Des revenus annuels d’un milliard sont espérés. Cette somme permettra de rénover le réseau existant.

« Qu’une grande ville américaine passe à l’action est une bonne nouvelle. C’est très positif », commente François Pépin, président de Trajectoire Québec.

D’autres villes, en Europe notamment, ont déjà installé un tel dispositif. C’est le cas par exemple de Göteborg (Suède), Oslo (Norvège), Milan (Italie) et Londres (Royaume-Uni).

À lire aussi : Payer pour conduire au centre-ville? Bientôt une réalité à New York

En 2017, l’ancien maire Denis Coderre avait ouvert la voie à cette initiative. Dans le cadre d’une conférence portant sur la lutte contre les changements climatiques, l’ex-député fédéral avait évoqué « une option qui pourrait être inspirante », tout en promettant un débat.

À l’époque, le parti Projet Montréal, alors dans l’opposition, avait réclamé une étude sur ce sujet. Celle-ci n’a finalement jamais été réalisée.

Des demandes répétées au gouvernement du Québec

« Moi, je ne fermerais pas la porte à cette idée », réagit l’environnementaliste Steven Guilbeault.

Le fondateur de l’organisme Équiterre, qu’il a quitté pour conseiller le gouvernement Trudeau, espère que « cette question sera étudiée attentivement ».

« Il faut se poser la question du financement des transports collectifs », souligne-t-il, rappelant qu’actuellement ce financement se fait notamment par l'intermédiaire de la surtaxe sur l’essence.

Plus les gens vont aller vers les transports collectifs et les voitures électriques, moins il va y avoir d’argent pour le transport collectif. Steven Guilbeault, coprésident du comité consultatif pour la lutte contre les changements climatiques

Selon la mairesse Plante, « force est d’admettre qu’il va falloir qu’on soit toujours plus créatif ».

Je l’ai dit à plusieurs reprises, même à mes interlocuteurs au niveau provincial, le financement actuel du transport collectif dans la région métropolitaine ne répond pas aux besoins. […] On n’y arrive pas. On a besoin d’aide. Valérie Plante, mairesse de Montréal

En fin d’année passée, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a avancé l’idée d’une taxe sur l’immatriculation sur l’ensemble de son territoire. À ce jour, seuls les propriétaires de véhicules immatriculés à Montréal doivent payer une somme de 50 $.

Bien qu’il n’ait pas le pouvoir de s’opposer à cette idée, le gouvernement du Québec a déjà fait part de son opposition et il refuse de taxer davantage les automobilistes.

Québec a néanmoins annoncé qu’une consultation sera menée sur le financement du transport en commun, alors que la CMM a d’ores et déjà fait part de son inquiétude concernant une explosion des coûts d’exploitation dans les prochaines années.