Affaire SNC-Lavalin : Gerald Butts réplique à Wilson-Raybould

Le dossier de 41 pages contient essentiellement des impressions d’écran de messages textes échangés entre Gerald Butts et l’ex-procureure générale, Jody Wilson-Raybould, en novembre et décembre 2018, ainsi qu'en janvier 2019.

Vendredi dernier, le comité a publié un mémoire de Mme Wilson-Raybould, notamment constitué de copies de textos et de courriels, ainsi qu’un enregistrement audio de 17 minutes d’une conversation téléphonique entre l’ancien greffier du Conseil privé, Michael Wernick, et elle-même, enregistré à l’insu de son interlocuteur.

Mme Wilson-Raybould a dit avoir subi des pressions constantes et de l’ingérence politique dans le but d’éviter des poursuites à la firme SNC-Lavalin, accusée de fraude et de corruption.

Plus de détails suivront.