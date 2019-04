Signé S : deux entreprises consolidées sous un même toit à Ville-Marie

La nouvelle propriétaire de Signé S communication graphique a 31 ans. Jeune entrepreneure et mère monoparentale de quatre enfants, Stéphanie Legrand a décidé d'acheter deux entreprises déjà bien établies sur le territoire.

C'était vraiment le défi personnel qui m'appelait. La fusion de deux entreprises, c'est quelque chose de plus gros que ce je m'imaginais au départ. Ç'a vraiment été un gros défi, mais on le relève haut la main et j'en suis très fière , confie la nouvelle entrepreneure.

ACAD 2000 et Imprimaction sous un même toit

Dans le secteur du graphisme et de l'impression, ACAD 2000 et Imprimaction sont bien connues dans le milieu témiscamien. Les deux entreprises rencontraient toutefois plusieurs défis.

Ginette Guimond travaille dans le secteur de l'imprimerie depuis 43 ans. Elle dirigeait son entreprise, Imprimaction, depuis plus de 15 ans, mais sentait le désir de passer le flambeau.

J'ai eu l'opportunité d'avoir quelqu'un qui est venu me voir pour acheter. De toute façon, dans un an et demi, si je ne vendais pas, je liquidais et je fermais. Ginette Guimond, propriétaire d'Imprimaction

De son côté, Bernard Hamel avait décidé de fermer ACAD 2000 en février dernier, entreprise qu'il gère depuis 20 ans.

Il avait besoin de prendre une pause de ce secteur d'activité qui, estime-t-il, évolue à l'ère de l'instantané.

On liquidait. On fermait les portes, on vendait les équipements à la pièce et ACAD 2000 cessait d'exister , explique Bernard Hamel.

Impression, création, graphisme

Signé S communication graphique conserve tous les services offerts par Imprimaction et ACAD 2000. Elle garde aussi dans ses rangs les deux anciens propriétaires.

Ce sont deux personnes qui peuvent m'apporter vraiment beaucoup dans mon apprentissage. Stéphanie Legrand, propriétaire de Signé S

Les bureaux de la nouvelle entreprise sont maintenant situés sur la rue des Oblats à Ville-Marie.

Stéphanie Legrand a demandé l'aide de la Société de développement du Témiscamingue pour concrétiser son projet.

D'ailleurs, en 2018, 97 demandes de financement en lien avec des projets d'affaires ont été déposées à la SDT.