Spect’Art Rimouski dévoile sa programmation 2019-2020

Spect'Art Rimouski a dévoilé les grandes lignes de sa programmation pour l'automne 2019, l’hiver et le printemps 2020. D’autres noms seront confirmés au cours de l’automne.

Des dizaines de spectacles d'humour, de théâtre, et de musique seront offerts.

La mise en vente des billets au grand public débutera le samedi 13 avril à 10 h.

Le directeur général et artistique de Spect’Art, Jacques Pineau, indique que la réputation de la salle n’est plus à faire et qu’elle permet de mettre la main sur de grosses pointures.

On a mis l'accent sur le 15e anniversaire de la salle de spectacles. Dans ce contexte-là, on a vraiment voulu exprimer à la population qu’on a l’une des 10 plus belles salles au Québec. Tous les artistes le disent, et ils ne sont pas avares sur le sujet. Je pense qu’on est reconnus pour l’accueil qu’on fait à nos artistes , souligne Jacques Pineau.

Environ 50 000 personnes assistent aux spectacles présentés à la salle Desjardins-Telus chaque année.