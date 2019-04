Theresa May entend demander un nouveau report du Brexit

3 : nombre de fois que la Chambre des communes a rejeté l'accord de retrait conclu entre Bruxelles et Theresa May après 17 mois de négociations;

12 : nombre de solutions de rechange présentées par le Parlement au plan de Theresa May au cours des deux dernières semaines;

avec 200 conservateurs la soutenant et 117 voulant sa destitution;

1 : nombre de fois que le Parti conservateur a tenté d'évincer sa dirigeante Theresa May à cause de sa gestion du Brexit. Elle a survécu le 12 décembre à cette motion de défiance

1 : nombre de fois que l'opposition travailliste a tenté d'évincer Theresa May à cause de sa gestion du Brexit. Elle a survécu à cette motion de censure le 16 janvier, avec 325 voix contre et 306 pour.