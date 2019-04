Une intersection dangereuse inquiète des parents à Sage Creek

Certains parents des élèves de l'école Sage Creek, située dans le sud-est de Winnipeg, réclament des mesures pour rendre plus sécuritaire une intersection qu'ils jugent trop dangereuse.

Alors que l'entrée principale de l'édifice, qui donne sur le boulevard Sage Creek, est dotée de trottoirs et d'un passage pour piétons, Jen Shapka, mère de deux filles qui fréquentent l'école primaire, déplore que rien de tel n’existe pour les jeunes qui empruntent l'entrée du côté nord du terrain de l'école.

L'intersection en forme de « T » que forment les promenades Wild Iris et Prairie Smoke, au nord de l'établissement scolaire, ne compte qu'un seul panneau d'arrêt, dit-elle, et il n'y a ni passage piétonnier ni trottoirs que les jeunes peuvent emprunter.

Mme Shapka et d'autres parents qualifient la circulation sur la promenade Wild Iris ainsi que sur la promenade Prairie Smoke de « chaotique » quand les parents viennent conduire et chercher leurs enfants. « Il y a des enfants de tout bord tout côté. Il n'y a aucune règlementation du stationnement et les parents laissent leurs petits débarquer n'importe où », regrette-t-elle.

À maintes reprises, j'ai dû retirer [mes filles] par la peau du cou pour éviter qu'elles soient heurtées par une voiture. Jen Shapka, mère de deux élèves de l'école Sage Creek

Le Comité consultatif parental de l'école Sage Creek a invité le conseiller municipal de Saint-Vital, Brian Mayes, à surveiller l'intersection en question aux heures de pointe. L'élu dit bien comprendre les craintes de la communauté.

« Il y a un très grand nombre d'enfants qui arrivent en même temps et qui quittent les lieux en même temps. Il est évident qu'on n'avait pas prévu [des mesures de sécurité piétonnière] pour une telle affluence », avoue M. Mayes.

Le Comité des travaux publics de la Ville de Winnipeg demande mardi à l'administration municipale d'examiner des mesures visant à ralentir la circulation près de l'école de la Division scolaire Louis-Riel.