« Fâchée, blessée et frustrée », Wilson-Raybould plaide sa cause auprès du caucus libéral

L'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould demande au caucus libéral de ne pas l'expulser dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin, dans lequel le gouvernement Trudeau est englué depuis maintenant près de deux mois. Elle plaide sa cause dans une lettre envoyée mardi au caucus, qui pourrait statuer sur son sort lors d'une rencontre prévue mercredi.

« Ultimement, le choix qui se présente à vous porte sur le genre de parti dont vous voulez faire partie, quelles valeurs il va défendre, la vision qui l'anime et le type de personnes qu'il va attirer et qui vont l'inventer », écrit-elle au président du caucus, Francis Scarpaleggia.

La députée libérale de Vancouver Granville s'étend longuement dans sa lettre sur les raisons qui l'ont poussée à briguer les suffrages sous la bannière libérale en 2015, en évoquant notamment la lutte contre les changements climatiques, la réconciliation avec les Premières Nations et la mise en oeuvre d'une économie qui fonctionne pour tous.

Pour cheminer dans cette voie « transformatrice et progressiste », il importe d'avoir un caucus « diversifié et inclusif », qui soit représentatif du « microcosme canadien », tant sur le plan géographique que démographique, dit Mme Wilson-Raybould. « C'est une vision qui reflète l'avenir », ajoute-t-elle.

« En 2015, je croyais que le Parti libéral avait cette vision, et je crois toujours que les libéraux peuvent et doivent mettre une telle vision de l'avant. Je crois fondamentalement que le premier ministre partage aussi cette vision », ajoute Mme Wilson-Raybould.

« Je sais que plusieurs d'entre vous sont fâchés, blessés. Honnêtement, je le suis aussi, et je ne peux parler que pour moi », poursuit-elle, après avoir défendu une fois de plus sa gestion dans le dossier de SNC-Lavalin.

Je suis fâchée, blessée et frustrée, parce que je sens et je crois que je défendais les valeurs envers lesquelles nous nous sommes tous engagés. Jody Wilson-Raybould, députée libérale de Vancouver Granville

Mme Wilson-Raybould réitère ensuite que les gestes qu'elle a posés dans le dossier de SNC-Lavalin visaient « à protéger le premier ministre et son gouvernement d'un horrible gâchis », un argument qu'elle a fait valoir au greffier du Conseil privé Michael Wernick dans l'enregistrement d'une conversation qu'elle a eue avec lui en décembre dernier.

« Je ne suis pas celle qui a tenté de s'ingérer dans une procédure sensible, je ne suis pas celle qui a rendu ça public, et je ne suis pas celle qui a publiquement nié que tout cela était arrivé », ajoute-t-elle, dans une référence vraisemblable au fait que le premier ministre Trudeau a nié toute l'histoire lorsqu'elle a été révélée par le Globe and Mail, le 7 février.

« Mais je ne vais pas revenir sur tous les détails une fois de plus. On en a assez parlé », convient-elle.

Depuis quelques jours, de nombreux ministres du gouvernement Trudeau ne cachent plus leur exaspération fasse à cette situation, qui plombe les intentions de vote du Parti libéral à quelques mois des prochaines élections.