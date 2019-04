Intervention des pompiers dans la réserve faunique : qui paie la facture?

Le secteur nord de la réserve faunique La Vérendrye est situé dans les limites territoriales de la MRCVO. Les responsabilités de la MRC et de la Ville de Val-d'Or en cas d'incident dans la réserve faunique méritaient d'être clarifiées, explique le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil.

On a été témoin au cours des dernières années de problématiques qui commandaient l'intervention du service de sécurité incendie et il y avait toujours un peu d'hésitation. "On y va, on n'y va pas? Qui va rembourser la facture?" , explique-t-il.

Nouveau protocole

Le nouveau protocole prévoit que ce sont les pompiers de Val-d'Or qui doivent intervenir en cas d'incendie de bâtiments, d'opérations de désincarcération ou en cas de déversement de matières dangereuses. Ce sera toutefois la MRCVO qui assumera la facture.

Les interventions devront s'effectuer avec un camion-citerne en hiver. C'est un enjeu dont il va falloir discuter avec les intervenants concernés, explique M. Corbeil. Comment on s'organise pour avoir une réserve d'eau, à un endroit approprié dans cette partie de la réserve?