Les avocats recommandent la prison à vie pour Jérémie-Viktor Lagacé

Jeudi dernier, Jérémie-Viktor Lagacé avait plaidé coupable à une accusation réduite de meurtre au deuxième degré de Fabrice-Thierry Durand, s’évitant un procès qui devait débuter lundi.

Les avocats se sont donc concertés pour faire leur recommandation sur cette peine qui commencerait à partir de la date de son incarcération, le 22 août 2017.

Le procureur des poursuites criminelles et pénales, Me Guy Loisel, dit avoir tenu compte de la jurisprudence dans ce type d'affaires déjà jugées. On travaille à partir des barèmes jurisprudentiels qui sont établis, c’est-à-dire des autres décisions rendues par des instances supérieures et dans ce cas-ci, on a jugé que les 13 ans étaient tout à fait appropriés , a expliqué l’avocat.

Pour leur part, les avocats de Jérémie-Viktor Lagacé se disent satisfaits. Selon Me Catherine Mercier, ils ont négocié quelques semaines avec la poursuite et ont fait des recommandations qui tiennent compte de facteurs atténuants.

Le jeune âge de l’accusé et le plaidoyer de culpabilité, contrebalancés par la gratuité du crime - c’est quand même un meurtre au deuxième degré pour lequel il a plaidé coupable - on en est venus à une suggestion de 13 ans en prenant les différents facteurs jurisprudentiels , a-t-elle mentionné.

Les recommandations ont été précédées de témoignages.

D'abord, Ludivine Marcoux, la conjointe de la victime tuée d'une balle dans la tête, est venue raconter le cauchemar qu'elle vit depuis la mort de Fabrice-ThierryDurand : mauvais rêves, crises d'angoisse, dépression, peur de marcher en forêt, thérapie, prise de médicaments…

De son côté, le père de Jérémie-Viktor Lagacé a raconté que son fils adoptif, originaire de Russie, avait eu une mère alcoolique toxicomane. À l’âge de 3 ans, il souffrait du syndrome d'alcoolisme fœtal et a eu adolescence difficile.

Le juge Guy Deblois de la Cour supérieure va délibérer et rendre sa décision sur la peine à imposer à Jérémie-Viktor Lagacé jeudi matin.

