Le Grand Sudbury consulte la communauté avant de bâtir un complexe sportif à Vallée Est

Le plan, qui a déjà reçu l’approbation préliminaire du conseil municipal, consiste à construire un centre sur un terrain municipal à côté du centre communautaire Howard Armstrong. En plus des patinoires, le centre pourrait inclure une piste de course et plus d’espace pour les gradins et les vestiaires.

Le budget et l’échéancier n’ont pas encore été formalisés, mais la Ville espère qu’une série de journées portes ouvertes et un sondage en ligne permettront au public d’exprimer ses préoccupations ou d’appuyer le projet.

Les résidents souhaitent préserver leurs espaces verts

Le conseiller du quartier 6, René Lapierre, affirme qu’il avait été impressionné par le taux de participation lors d’une séance d’information la fin de semaine dernière. Il estime qu’entre 40 et 50 personnes ont profité de l’occasion pour exprimer leurs opinions.

M. Lapierre affirme que la plupart des gens veulent un nouvel aréna, mais que certains s’inquiètent des effets sur les sentiers de la région.

René Lapierre est conseiller du quartier 6 dans le Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Caroline Bourdua

Les gens ne veulent pas qu’on leur enlève leur région boisée , précise le conseiller. Il y a des pistes de marche qui ont été entretenues pendant des années par des bénévoles et les gens vont là avec leurs chiens.

Selon M. Lapierre, le complexe proposé occuperait environ trois hectares, soit un peu plus du quart du terrain.

L’architecte de Yallowega Bélanger Salach Architecture a suggéré de rediriger les sentiers pour garder le même montant de piste – 1,2 kilomètre – dans la région boisée , explique-t-il.

Rénover ou bâtir à neuf

Selon M. Lapierre, rénover les arénas ne serait pas un bon investissement.

La réparation des arénas de Val Caron et de Capreol pourrait coûter près de 12 millions de dollars pour se conformer aux normes provinciales, soutient-il.

Il faut penser à ce qui est plus économique à long terme.

Il soutient qu’un aréna à deux patinoires permettra aussi des économies considérables à la municipalité.

La preuve est là parce qu’on a un aréna à deux glaces à Countryside , affirme-t-il. Countryside ne nous coûte rien à opérer parce que pour chaque dollar qu’on investit, on a un dollar qui nous revient, et c’est à cause des deux patinoires qui partagent une zamboni, un compresseur, un système de chauffage central.

Les résidents ont jusqu’au 23 avril pour exprimer leurs opinions.