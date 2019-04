Un bilan positif pour les Sags malgré la défaite en série

La formation a pu récolter 85 points avant d’être éliminée en quatre matchs contre l’Océanic de Rimouski la semaine dernière. Les Saguenéens cumulent donc 39 victoires, 22 défaites et 7 matchs nuls pour la saison 2018-2019. Ces performances les placent en troisième position dans la division de l’Est et en huitième place au classement général.

Ces résultats ont eu un impact positif au guichet : plus de 92 000 spectateurs ont assisté aux parties disputées au Centre Georges-Vézina, ce qui correspond à une hausse de 14 % par rapport à l’an dernier. C’est la deuxième meilleure hausse en termes d’assistance dans toute la ligue. La vente des billets de saison est aussi en augmentation.

L’entraîneur et directeur général, Yannick Jean, s’est particulièrement montré heureux de la performance de ses joueurs depuis la période des Fêtes. À partir du mois de janvier, on a décollé , indique-t-il.

Il s’attendait d’ailleurs à ce que ses joueurs soient épuisés en mars à force de se frotter à des hockeyeurs plus expérimentés, mais ses craintes ne se sont pas concrétisées.

L'entraîneur et directeur général a pris la parole pendant la conférence de presse. Photo : Radio-Canada

Yannick Jean admet que les objectifs seront plus élevés la saison prochaine. Il s’agira de sa cinquième saison à la tête de l’équipe.

La transition est terminée. On tombe dans une phase où on veut plus performer.

Yannick Jean, entraîneur et directeur général des Sags