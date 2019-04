« Je pense qu’on va fermer cette histoire-là si vous permettez. Je n’ai plus le goût d’en parler. On ne parle plus de santé, on ne parle plus de cancer puis on ne parle plus de rien, OK? Terminé! », a déclaré M. Labeaume lorsqu’invité à commenter l’affaire.

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, a pris le maire à partie lundi soir en lui reprochant de s’être absenté à quelques reprises au cours des dernières semaines, et ce, au moment où le financement du projet de tramway est dans une impasse.

Les absences du maire étant dues à sa maladie, la sortie de M. Gosselin en pleine séance du conseil municipal a créé un malaise chez les élus présents.

« Je commence à m’y connaître pas mal en scintigraphie osseuse », a répliqué Régis Labeaume en référence aux tests d’imageries qu’il a subis.

Le maire ne souhaitait pas réagir aux excuses que Jean-François Gosselin lui a présentées en fin de soirée, lundi.

Dernière activité publique

Régis Labeaume a effectué sa dernière apparition publique, mardi matin, avant de s’absenter pour une durée indéterminée afin de suivre des traitements contre le cancer.

Il a fait faire une visite guidée du chantier du Grand marché au ministre de l’Agriculture, André Lamontagne.

« Vous partez la tête en paix? », lui a demandé un journaliste.

« Oui, je ferme boutique ici là. Oui, c’est terminé », a répondu Régis Labeaume, qui a invité à la blague les représentants des médias à « être sages » durant son absence.

Gosselin persona non grata

Jean-François Gosselin s’est présenté sur le site d’ExpoCité mardi matin afin d’assister à la visite du chantier.

L’entourage du maire lui a toutefois signifié que sa présence n’était pas la bienvenue à la suite de la controverse qu’il a provoquée.

« C’était un manque de jugement de sa part, encore une fois », a commenté le bureau du maire.