Les Eagles joueront pour la première fois l'album Hotel California en entier

Live Nation annonce que l'événement aura lieu les 27 et 28 septembre au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Les billets seront mis en vente sur le site Ticketmaster le 12 avril prochain. Seules deux seules représentations seront données en Amérique du Nord par Les Eagles en 2019.

Les membres du groupe Don Henley, Joe Walsh et Timothy B. Schmit seront rejoints sur scène par les musiciens Deacon Frey et Vince Gill. Deacon Frey est le fils de Glenn Frey, un des membres fondateurs des Eagles, qui est décédé en 20016.

Hotel California, paru en 1977, est le troisième album le plus vendu de l'histoire des États-Unis. La chanson titre, Hotel California, et New Kid in Town ont été primées aux Grammy.

En tout, les Eagles ont remporté six prix Grammy et ont été intronisés au Temple de la renommée du rock and roll en 1998.