Enquête sur une infirmière de l’Hôpital de Moncton : Horizon tend la main aux patientes

La direction d’Horizon dit comprendre que des familles ont pu être bouleversées d’apprendre cela, et c’est pourquoi elle propose de répondre à leurs questions.

Nous encourageons nos patientes à téléphoner au 1-844-225-0220 si elles ont des questions afin qu'un membre de notre équipe d'obstétrique puisse y répondre , affirme Horizon dans un communiqué publié mardi.

Une quarantaine de patientes ont déjà appelé pour exprimer leurs préoccupations, précise le réseau de santé.

L’infirmière en question, qui travaillait à l’Hôpital de Moncton, est soupçonnée d'avoir administré à des mères un médicament forçant l'accouchement sans leur consentement.

Horizon confirme que cette personne a été renvoyée et qu’elle ne peut exercer la profession d’infirmière dans la province pour le moment.

La Gendarmerie royale du Canada mène présentement une enquête criminelle sur cette affaire.

Le réseau de santé tient à rassurer le public à la suite de ces événements.