Affaire McArthur : un procès en octobre pour le policier Paul Gauthier

Le policier Gauthier est accusé d'insubordination et de négligence dans l'exercice de ses fonctions relativement à l'enquête prétendument bâclée sur le tueur en série Bruce McArthur.

Mardi matin, il a comparu par l'intermédiaire de son avocat, Lawrence Gridin, parce qu'il est toujours malade. Sa santé fait toutefois l'objet d'un interdit de publication.

La dernière audience s'était tenue en partie à huis clos, étant donné que la poursuite avait révélé des informations médicales confidentielles concernant l'accusé. Le détective Gauthier demandait un accommodement pour des raisons médicales.

Rien n'a toutefois été mentionné à ce sujet lors de l'audience de mardi.

Me Gridin a expliqué qu'il restait toutefois encore des points à régler avant le début du procès. L'agent Gauthier veut par exemple que sa cause soit entendue devant un juge indépendant et non par l'un des hauts gradés de son service.

La poursuite rétorque que la défense doit déposer une motion en ce sens. La défense soutient elle que cela relève d'un problème de juridiction et que seul le chef de police, Mark Saunders, peut en prendre la décision.

McArthur relâché sans accusation

Dans des documents de cour, le service de police décrit en détail les accusations auxquelles son sergent fait face et le contexte dans lequel les faits reprochés se seraient produits.

La première accusation concerne un événement remontant au 20 juin 2016. Le détective Gauthier avait reçu l'information selon laquelle Bruce McArthur avait été arrêté pour violence conjugale contre une connaissance intime qui avait porté plainte contre lui.

Il est écrit que l'accusé et la victime se sont rencontrés ce jour-là dans un véhicule dans le secteur de Bathurst et Finch pour s'étreindre et s'embrasser. Durant cette période, l'accusé a saisi la victime par le cou et a commencé à l'étrangler. Après une brève lutte, la victime a réussi à sortir du véhicule, à s'échapper et à contacter la police.

Selon l'accusation, le code de police ordonnait à l'agent Gauthier d'interroger dans les moindres détails l'accusé et d'enregistrer la déposition de sa victime et de prendre des photos de ses blessures. Or, le détective n'aurait pas suivi la consigne.

Le tueur en série Bruce McArthur a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Photo : CBC/Pam Davies

À l'époque, Bruce McArthur avait déclaré pour sa défense que la relation était consensuelle. Le meurtrier avait alors été libéré sans qu'aucune accusation ne soit déposée contre lui. Deux de ses 8 victimes ont été assassinées l'année suivante.

La seconde accusation concerne un fait allégué qui remonte à janvier 2018. Aucune date n'est précisée dans ce cas, mais on sous-entend que cela s'est passé après l'arrestation de Bruce McArthur le 18 janvier.

On y apprend que la victime qui avait porté plainte en 2016 contre le sexagénaire avait à nouveau été interrogée par la police de Toronto. La police avait alors réalisé que le détective Gauthier avait négligé l'enquête pour violence conjugale deux ans plus tôt.

Cinq jours ont été dégagés en octobre 2019 pour le procès de l'agent Gauthier devant un tribunal de police.