La force de vivre au cœur de la nouvelle programmation du TNM

Sa directrice artistique, Lorraine Pintal, a ainsi présenté mardi matin la nouvelle programmation du TNM, qui garde le cap sur la mission de l’organisme : valoriser les classiques du théâtre d’hier, mettre de l’avant celui de demain.

La pièce Knock ou le triomphe de la médecine, écrite par l’auteur français Jules Romains, sera présentée dès septembre avec un Alexis Martin comblé; le comédien rêvait depuis fort longtemps de jouer le rôle du médecin peu catholique Knock, dont la mission est de guérir notre société malade par la cure la plus intéressante qui soit, le rire. Dans une mise en scène signée Daniel Brière, la pièce rassemble les comédiens Évelyne de la Chenelière, Marie-Thérèse Fortin, Pierre Lebeau, Didier Lucien, Philippe Pointard et Florence Cornet.

Dans le rire il y a aussi une certaine résilience, celle qui s’immisce dans la plume des quatre romans écrits par l’auteure et comédienne Sylvie Drapeau, Le fleuve, Le ciel, L’enfer et La terre. Cette résilience même qui résulte d’une vie marquée de contrecoups et d’épreuves réelles, qui se sont faufilés à la fois au long du St-Laurent, symbole de notre territoire québécois, et à la fois au long de l’existence de l’actrice.



Fleuve, mise en scène par Angela Konrad, est une histoire qui « déchire » l’existence. Alice Bouchard, Sylvie Drapeau, Karelle Tremblay et Samuël Côté porteront sur la scène du TNM l’âme de ce récit présenté lors des mois de novembre et de décembre prochains.

Dans cette mission du TNM de rendre hommage aux classiques et aux écrits qui traversent l’histoire, il y aura, de janvier à février 2020, Nelligan, le pari d’un opéra populaire remporté par le dramaturge Michel Tremblay il y a trente ans, qui sera soutenu cette saison par la puissance de Marc Hervieux, dans le rôle du Nelligan Vieux. Place à l’imaginaire.



D’une autre part, Les trois sœurs, du russe Anton Tchekov, qui sera présenté en mars d'après une mise en scène de René Richard Cyr, qui brosse un portrait de la passion, un feu que les siècles n’éteindront jamais.

Et dans ce qui brûle, il y a la résistance et la révolte, qui vivront au sein de deux pièces mises en scène par Lorraine Pintal. D’abord dans Lysis, d'avril à mai, avec le talent connu des auteures Fanny Britt et Alexia Bürger, mais aussi en juin à travers L’Avalée des avalés, une exploration profonde du récit de Réjean Ducharme, récemment disparu.

En bonus, le TNM promet le retour de la pièce La détresse et l’enchantement, tirée de l’œuvre de Gabrielle Roy, pour dix nouvelles représentations.



