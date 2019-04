Une nuit de musique électro au profit de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue

Le Bal en blanc aura lieu le 27 avril prochain au Centre des congrès de Rouyn-Noranda. De 21 h à 3 h, six DJs vont se succéder pour faire danser la foule sur de la musique électronique.

L'instigateur du projet, Joël Caya, précise qu'il ne s'agit pas d'un rave, mais plutôt d'une soirée festive pour tout le monde.

Souvent les gens pensent que c'est un rave, mais on ne s'en va pas vers ça, dit-il. Nous ce que l'on veut faire, c'est une soirée techno dans une salle avec de la déco adaptée à l'événement [...] Je voulais que les gens arrivent dans un genre de labyrinthe pour monter jusque dans la salle principale. Un labyrinthe blanc avec des ballons accrochés en haut. Une fois dans la salle, on va vivre une expérience avec les lumières, les lasers.

La Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue a dévoilé son activité-bénéfice le 2 avril. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

L'organisation tiendra aussi d'autres activités ce mois-ci, dont une marche de sensibilisation et une journée dans la peau d'une personne autiste .

Judith Létourneau est la présidente du conseil d'administration de l'organisation. Elle vit elle-même avec le spectre de l'autisme.

Les besoins sont grandissants à la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue, explique-t-elle, alors que de plus en plus de personnes se font diagnostiquer le spectre de l'autisme. On a besoin de tout, précise la présidente du conseil. C'est sûr que des sous c'est bien. On est condamné à grandir parce que l'on a de plus en plus de diagnostics, des gens qui se posent des questions.

Vu qu'on fait plus de sensibilisation, on a plus de clientèle et on a toutes sortes de clientèles, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'autisme et plusieurs sortes d'autistes. Judtih Létourneau, présidente du CA

Judith Létourneau est la première femme autiste à être présidente d'un conseil d'administration au sein du réseau de la Société de l'autisme.