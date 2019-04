C'est la fin pour La Lichette de Magog

Les travaux de démolition ont commencé tôt mardi matin et devraient se poursuivre tout au cours de la journée. Le propriétaire du bâtiment a été obligé de prendre la décision de démolir, car la structure était trop endommagée.

On se sent triste. C'est un pan de l'histoire. On a travaillé fort pour réussir. Dans les dernières années, nous étions dans les meilleurs bars laitiers au Québec. Ça va être à recommencer , raconte, avec émotion, le copropriétaire de La Lichette et locataire du bâtiment, Luc Tétreault.

Entre temps, le bâtiment a été vendu. M. Tétreault soutient que le nouvel acquéreur devrait rebâtir d'ici 2020. Si on rouvre La Lichette, ce sera là , dit-il. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise quant à une possible relance. Plusieurs détails restent à régler avec les assurances entre autres.

Les souvenirs associés à son entreprise sont nombreux pour Luc Tétreault. On était fier de notre commerce. Chaque journée était une belle journée. J'étais là tous les jours, du matin au soir pendant les six mois.

Le bar laitier avait pignon sur rue depuis 40 ans.