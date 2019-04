Le Cirque Éloize célèbrera ses 25 ans aux Îles

Je rêvais depuis longtemps à ce rendez-vous , a commenté le Madelinot Jeannot Painchaud, qui est président et chef de création du Cirque Éloize. C’est pour moi comme un retour aux sources et pour Éloize, la plus belle célébration de ses 25 ans d’existence.

Jeannot Painchaud, président et chef de la création au cirque Éloize Photo : Yannick Giguere

Considéré comme le chef de file du cirque contemporain, le Cirque Éloize a rallié 3,5 millions de spectateurs et cumule plus de 5500 représentations réparties dans quelque 550 villes à travers le monde , peut-on lire dans le site web du Cirque.

Le Cirque Éloize va présenter Saloon, une comédie acrobatique et musicale, tous les soirs, sous le grand chapiteau de 500 places.

La programmation du Festival prévoit aussi un spectacle pour les enfants de 5 à 14 ans, intitulé Le bibliothécaire.

L’événement accueillera aussi l’artiste international David Dimitri, qui personnifie L’homme Cirque.