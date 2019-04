De nouvelles images d'Avengers: Endgame sont dévoilées

Dans une nouvelle bande-annonce du film Avengers : Phase finale (Avengers: Endgame) diffusée mardi, on peut voir ce qu'il reste des superhéros qui luttent toujours contre Thanos, qui vient tout juste d'effacer la moitié des êtres vivants de l'univers.

Les Avengers regroupent leurs forces et appréhendent une tâche colossale et périlleuse. Si nous faisons cela, nous ne serons pas assez nombreux , s’inquiète Bruce Banner, alias Hulk, en discussion avec certains des héros, dont Thor et War Machine.

En effet, la précédente tentative qui réunissait beaucoup plus de combattants aux superpouvoirs a complètement échoué.

On doit ça à tout le monde qui n’est pas ici : essayer , renchérit la Veuve noire.

On peut aussi voir quelques scènes où Ant-Man et Capitaine Avengers ont rejoint le groupe de héros.

La bande-annonce nous laisse sur des images de la rencontre avec l'ennemi, Thanos.

Le film Avengers : Phase finale sera d'une durée trois heures et prendra l’affiche le 26 avril.