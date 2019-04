La construction de l’Aquagym sur le point de commencer à Dolbeau-Mistassini

La construction du complexe Aquagym à Dolbeau-Mistassini est confiée à Unibec. Le maire affirme que c'est le plus gros projet piloté par la Ville jusqu'à maintenant.

La firme a remporté l’appel d’offres lancé à l’automne. Le projet s’élève à 15 millions de dollars.

Le maire Pascal Cloutier précise qu’Unibec sera responsable de concevoir et de bâtir l’Aquagym.

Les détails du projet

La nouvelle construction sera adjacente à l’aréna actuel.

On parle d’une piscine de six corridors, d’une section de jeux d’eau, on parle aussi d’un gymnase qui sera construit pour répondre entre autres aux besoins de la troupe Madilhut , indique le maire.

Des gradins, des salles polyvalentes, des espaces de bureaux et une aire de restauration sont aussi compris dans le projet.

Dès le mois d’avril, on devrait commencer déjà à bouger dans ce coin-là. Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini

La piscine qui sera construite aura six corridors. Photo : courtoisie

Si tout se déroule comme prévu, l'inauguration officielle est prévue à l'hiver 2021.

Les citoyens de Dolbeau-Mistassini disposent actuellement d’une piscine, mais celle-ci a été construite il y a plusieurs dizaines années. Il s’agit d’une piscine extérieure qui avait été recouverte pour la tenue des Jeux du Québec en 1984.