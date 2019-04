Ottawa « n'est pas prêt à s'adapter à un climat changeant », conclut la commissaire à l'environnement

Julie Gelfand livre ce constat accablant dans une lettre transmise au Parlement mardi, en même temps que quatre audits qui dressent un portrait essentiellement négatif des efforts déployés à cette fin par les ministères de l'Environnement et des Finances du Canada.

Deux des quatre audits visaient à examiner les évaluations faites par ces deux ministères des subventions, fiscales ou non, accordées au secteur des combustibles fossiles. Cela s'explique par l'engagement du Canada et des autres pays du G20 à éliminer d'ici 2025 les subventions jugées « inefficaces ».

Selon Mme Gelfand, ces audits ont fait ressortir en fin de compte que « la définition retenue du terme "inefficace" était si vaste qu’elle ne pouvait guider les évaluations de l’inefficacité des subventions effectuées par les deux ministères ».

« D’une part, nous avons constaté que les évaluations du ministère des Finances ne tenaient pas suffisamment compte des enjeux sociaux et environnementaux et, de l’autre, que les travaux d’ECCC [Environnement et Changement climatique Canada] visant à identifier les subventions inefficaces aux combustibles fossiles étaient incomplets », écrit-elle dans un résumé de son rapport.

Un troisième audit conclut que malgré des engagements de longue date, Pêches et Océans Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada n'ont « pas pris les mesures nécessaires pour empêcher les espèces envahissantes de s’établir en eaux canadiennes. »

« Ils n’ont pas adéquatement appliqué le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, notamment parce que les deux organismes n’appuyaient pas suffisamment les agents des pêches et des services frontaliers », affirme la commissaire Gelfand.

Le quatrième audit portait sur le rôle que joue Ottawa dans la protection des poissons et de leur habitat contre les déchets et les effluents rejetés dans l’eau par des mines en activité. On y apprend que les mines de minerais non métalliques, comme celles de potasse, de charbon et de sables bitumineux, sont inspectées moins souvent que les mines de métaux.

