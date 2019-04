Lancement du premier appel d'offres pour la voie de contournement à Lac-Mégantic

Le gouvernement recherche un évaluateur agréé pour produire des rapports d’évaluation pour les parcelles de terrains à acquérir en vue d'aménager la voie ferroviaire de 12,8 km.

Selon ce qu'on peut lire dans les documents disponibles sur le site Achatsetventes.gc.ca, cet appel d'offres vise un projet d'acquisition de terrains pour l'aménagement de la voie de contournement ferroviaire - municipalités de Fontenac, Nantes et la ville de Lac-Mégantic .

Pour procéder à la construction de la voie de contournement, Ottawa doit acquérir environ 83 parcelles de terrains tout le long du tracé. Ce sont principalement des parties de lot situées en milieu agricole et forestier. Au total, 44 propriétaires sont touchés : six propriétaires à Nantes, 26 à Lac-Mégantic et 12 à Frontenac.

Les entreprises intéressées ont jusqu'au 14 mai prochain pour soumettre leur soumission.

Le gouvernement du Canada a confirmé en mai 2018 qu’il allait financer 60 % des coûts de construction de la voie de contournement alors que le gouvernement du Québec financera l’autre 40 %. À l'heure actuelle, le projet est évalué à 133 millions de dollars.

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) doit tenir des audiences sur ce projet ce printemps. Si tout se passe comme prévu, la construction commencerait en 2020 pour se terminer en 2022.