Le prince ben Salmane indemniserait les héritiers de Khashoggi

Selon le journal auquel contribuait Khashoggi, les maisons en question sont situées à Djeddah (ouest de l'Arabie saoudite), dans un même complexe résidentiel, et vaudraient jusqu'à quatre millions de dollars chacune.

À cela s'ajoutent des versements mensuels à chacun des quatre enfants supérieurs à 10 000 $, poursuit le journal qui fait référence à des responsables saoudiens, anciens et actuels, ainsi qu'à des proches de la famille.

Et, poursuit-il, ils « pourraient également recevoir des paiements beaucoup plus élevés, possiblement plusieurs millions de dollars par personne, dans le cadre de négociations pour « le prix du sang » qui sont attendues lorsque les procès des suspects du meurtre s'achèveront dans quelques mois ».

Critique du régime, l'intellectuel saoudien qui résidait aux États-Unis a été tué et démembré le 2 octobre 2018 par un commando de quinze agents saoudiens venu de Riyad dans le consulat de son pays à Istanbul, où il effectuait des démarches administratives. Son corps n'a jamais été retrouvé.

Après avoir nié le meurtre, l'Arabie saoudite a évoqué une opération menée par des éléments « hors de contrôle » et qui aurait dégénéré.

Le procès de onze suspects s'est ouvert en début d'année devant la justice saoudienne, le procureur général a requis la peine de mort contre cinq d'entre eux.

Mais des zones d'ombre persistent, à commencer par le rôle du puissant prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS), considéré comme « responsable » du meurtre par le Sénat américain.

Le Washington Post souligne que les compensations aux enfants Khashoggi ont été autorisées fin 2018 par le roi Salmane, père de MBS, dans le cadre de ce qui a été décrit par un ancien responsable comme la reconnaissance qu'une « grande injustice a été commise » et la tentative de « réparer un tort ».

Sous le couvert de « réformes progressistes », le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, a en fait resserré le contrôle de Riyad sur ses citoyens, et surtout sur ses citoyennes. Photo : Associated Press / How Hwee Young