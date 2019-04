Céline Dion devient porte-parole pour la marque L’Oréal Paris

La diva québécoise se dit « fière » de ce nouveau rôle, notamment de porter le slogan bien connu de la marque : « parce que je le vaux bien ».

Je suis ravie d’utiliser ma voix pour aider les autres à se sentir belle, confiante et apprendre à s’aimer , peut-on lire sur son compte Instagram.

En mode « promotion »

La chanteuse multiplie les apparitions publiques ces derniers temps, notamment aux États-Unis.



On apprenait le 23 mars dernier qu'elle allait participer au très populaire « Carpool Karaoke » du Late Late Show with James Corden, dont l'épisode sera diffusé en mai.



Cette semaine, Céline Dion se retrouve sur différents plateaux d'émissions américaines, dont Good Morning America mardi matin et Jimmy Kimmel Live! vendredi soir.



On ignore toutefois les motifs d'une telle promotion. Aucune réponse n'ont été données à la suite des demandes d'entrevues envoyées par Radio-Canada au bureau québécois des relations de presse de la chanteuse.